WWE NXT 29 de abril: Horario, cartelera y dónde ver a Stephanie Vaquer EN VIVO

Este martes 29 de abril se llevará a cabo una nueva edición de NXT, la marca amarilla de WWE que tiene a la chilena Stephanie Vaquer como la gran campeona de la división femenina.

La oriunda de San Fernando retuvo con éxito su cinturón en el evento Stand & Deliver en Las Vegas e hizo lo propio en la última edición de NXT, donde derrotó a Roxanne Pérez. Sin embargo, la nacional parece no parar, puesto que ayer apareció por segunda vez en el Monday Night RAW, donde venció Ivy Nile.

Si bien no está programado ningún combate de La Primera para esta noche, se espera que haga alguna aparición como la principal figura femenina de la marca.

El capítulo de WWE NXT de este martes 22 de abril comenzará a las 20:00 horas en Chile. Mismo horario tendrá en Argentina, Uruguay y Paraguay. En Colombia, Perú y Ecuador, en tanto, se transmitirá desde las 18:00 horas.

Desde el 6 de enero de 2025, WWE comenzó a transmitir todos sus eventos por la plataforma de streaming Netflix, por lo que WWE NXT solo se puede ver por ahí.

,@HankWalker_WWE & @TankLedgerWWE defend their Tag Team Titles for the first time when they take on Josh Briggs & @noah_yoshiki THIS TUESDAY on #WWENXT!



📺 8ET/7CT @TheCW pic.twitter.com/KWIHlDMctk