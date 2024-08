Zlatan Ibrahimovic asistió al partido de béisbol de los Yankees y se lució lanzando una bola

Zlatan Ibrahimovic, estuvo presente en el partido de béisbol entre los Yankees y el Toronto Blue Jays, donde la leyenda del Milan y el París Saint Germain tuvo un rol protagónico al lanzar una bola.

El exdelantero, visitó el Yankee Stadium con un lleno total y realizó el lanzamiento de honor contra Toronto Blue Jays. También se fotografío junto a la estrella del equipo, Aaron Judge, con el cual intercambió camiseta.

"Zlatan doesn't do auditions."



Legendary @acmilan icon Zlatan Ibrahimovic delivers a first pitch at Yankee Stadium. 🔥 pic.twitter.com/owmuO2n2Nv