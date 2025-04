En Italia dan a conocer la “verdadera” razón por la que Alexis Sánchez no juega en Udinese

Alexis Sánchez sorprendió hace unos días reapareciendo en las convocatorias del cuadro de Udinese e incluso jugando los últimos minutos del partido en que su equipo perdió ante Torino por 2-0, en partido correspondiente a la fecha 33 de la Serie A.

De forma inesperada, y pese que se anunció que el tocopillano no jugaría más esta temporada, el delantero nacional reapareció en su equipo y sumó pequeños pero valiosos minutos en su intento por tener un cierre de temporada en cancha, como lo que le gusta al chileno.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el goleador histórico de la selección chilena ya que en esta jornada la prensa italiana publicó las razones por las que el DT de Udinese no lo utiliza con frecuencia en el cuadro de Friuli.

En Italia entregan el motivo por el que Alexis no juega en Udinese

Hace unos días y mediante una historia de Instagram, Alexis Sánchez, comentó que está en perfectas condiciones físicas y futbolísticas y que su poca participación en Udinese se debe principalmente a decisiones técnicas.

"Actualmente me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas. Yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo. Como profesional que siempre he sido”, publicó.

Este viernes, el sitio Tutto Mercato Web dio a conocer cuál es el principal motivo que tiene el técnico de Udinese, el alemán Kosta Runjaić, de no utilizar al chileno con frecuencia en el equipo.

“Alexis Sánchez va volviendo poco a poco, aunque su estado es precario", señala el medio por el sentir de Runjaic sobre el atacante, quien de todas formas sumaría oportunidades ante las lesiones de los otros delanteros del equipo, Florian Thauvin y Lorenzo Lucca.

El medio italiano indica, además, que pese al retorno de Sánchez a las citaciones “habrá más espacio para los tres jugadores muy jóvenes”, entre los que destaca el también nacional Damián Pizarro, quien ya suma minutos viniendo desde el banco en Udinese por segundo juego consecutivo.