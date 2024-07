La puerta que le abrieron a Alexis Sánchez para volver a la Premier League

Alexis Sánchez deberá definir su futuro en las próxima semanas, esto luego de confirmarse su salida de Inter de Milán y tener unos días libres por la temprana eliminación de Chile de Copa América.

La prioridad del Niño Maravilla es permanecer en Europa, luego de descartar la opción de regresar a River Plate, a pesar de ser del gusto de Martín Demichelis. Sus objetivos van más alla.

Este jueves 4 de julio, el periodista británico Tim Vickery, quien vive desde hace 30 años en Brasil, entregó sus impresiones sobre la chance real de que el tocopillano se sume a una escuadra recién ascendida a la Premier League inglesa.

El experto en fútbol inglés analizó la posibilidad de que Alexis Sánchez fiche por Ipswich Town, quienes precisamente buscan un refuerzo en la delantera, que tenga categoría y cuente con experiencia en Premier, condición que el máximo goleador de la selección chilena cumple a cabalidad e incluso, no se descarta que otro seleccionado local como Ben Brereton Díaz, pueda llegar al club.

"Me pregunto cuánta gasolina le queda en el tanque. Chile fue eliminado de esta Copa América y Sánchez terminó jugando como un diez. Esforzándose al máximo. Él realmente es un luchador. Pero te preguntas cuánta energía le queda. Imagino que su experiencia será útil en el vestuario", fue parte de lo que volcó el comunicador en clip difundido por la cuenta oficial de Betfred.

🇨🇱 | Will Alexis Sanchez be making a move to Ipswich?



We asked South American expert @Tim_Vickery how the Chile winger would fair if he decided to make a shock return to the Premier League at 35 years old... 😲#ITFC | #PL