¿Vuelve a Chile? Alexis Sánchez se queda sin camiseta y suena en dos clubes de Sudamérica

La campaña de Alexis Sánchez en el Udinese de Italia no ha sido positiva en lo absoluto, y las lesiones prácticamente no le han dejado jugar en la presente campaña, que tampoco le han permitido ser parte de la Selección Chilena, con la que no ha estado en cancha desde la Copa América del 2024.

De hecho, en la última fecha doble de las clasificatorias, hace un par de semanas, el máximo goleador de la Roja no pudo actuar frente a Paraguay y Ecuador porque le recrudeció una lesión que lo ha mantenido sin jugar.

En Italia dicen que Alexis Sánchez podría llegar a la U de Chile

El sitio Mondoudinese plantea que El Niño Maravilla no continuará en el club de Friuli: “Alexis Sánchez está listo para comenzar un nuevo viaje en su interminable carrera. La temporada del futbolista con la camiseta del Udinese es casi para olvidar y por eso mismo su permanencia parece cada vez más compleja. Mientras tanto, ya son dos los equipos que han llamado a la puerta de la familia Pozzo y están dispuestos a hacer lo posible para alcanzar sus actuaciones”.

El sitio incluso develó los equipos que desean el concurso de Alexis Sánchez: “los clubes involucrados son Universidad de Chile y River Plate”, que en el caso de los Azules sería un refuerzo de alto nivel para la segunda parte de este año, y que eventualmente sería parte de la campaña internacional de los universitarios y la disputa del torneo nacional.