Pablo Milad lamentó la salida de Biskupovic y admitió que no habrá reemplazo inmediato

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a la sorpresiva renuncia de Marko Biskupovic, quien deja su cargo como gerente de selecciones nacionales para integrarse al cuerpo técnico del Spartak de Moscú, en una entrevista con Radio ADN.

"Quiero felicitar a Marko por el trabajo que ha hecho. Es un muy buen profesional. Es un halago para nosotros que una institución tan importante como el Spartak ponga los ojos en él", señaló Milad, valorando la exportación de talento nacional. "Muchas veces te valoran más afuera que dentro", agregó con tono reflexivo.

La partida de Biskupovic se deja sentir en Quilín

Milad lamentó profundamente la salida del exdefensor nacional, quien durante años fortaleció áreas clave como el scouting y la planificación de selecciones menores. "Es una tristeza dejarlo ir. Lleva años con nosotros, hizo grandes aportes en el marco de las funciones que tenía", explicó.

No obstante, también se mostró contento por el avance profesional de Biskupovic, quien con apenas 35 años ya da el salto a un gigante del fútbol ruso. "Hay alegría por él. Es un crecimiento para su carrera", cerró el presidente del fútbol chileno.

Sin reemplazo inmediato, pero con estructura firme

Respecto a la búsqueda de un sucesor, Milad aseguró al citado medio que no existe urgencia, a pesar de que se avecinan duelos clave por las Eliminatorias frente a Argentina y Bolivia. "No hay una gran prisa con eso. Hay coordinadores por cada selección, tenemos equipos multidisciplinarios que trabajan en cada área", detalló.

El dirigente dejó claro que, aunque no haya un reemplazo confirmado, La Roja no está desprotegida. "Buscaremos la persona idónea para el cargo. No es 100% necesario que esté para la fecha eliminatoria de junio", indicó, mostrando plena confianza en la operación interna de Quilín.