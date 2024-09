Se desarrolló la Marcha “No maten el fútbol joven” apoyada por el Sifup en las afueras de la ANFP

En medio de un clima de indignación, producto que la ANFP está considerando eliminar las categorías sub 13 y sub 15 del Fútbol Joven, además de reducir la competitividad en sub 14 y sub 16 a un formato regional, se desarrolló este lunes una marcha en las afueras del organismo rector del fútbol chileno.

Esta medida, aún por confirmar por el Consejo de Presidentes, ha provocado también protestas en todo Chile.

Descontento en todo Chile por la medida que estudia la ANFP

La noticia ha generado una ola de descontento entre los apoderados y futbolistas jóvenes. La frase "No maten el fútbol formativo" resonó en varios partidos, reflejando el rechazo generalizado hacia esta decisión. Las manifestaciones han crecido, alcanzando su punto máximo este lunes.

Durante la mañana, grupos de cadetes y padres marcharon hasta la sede de la ANFP para cuestionar al presidente Pablo Milad, quien no estaba presente. Roberto Lara, uno de los voceros, destacó la importancia de apoyar a las nuevas generaciones para formar futuros talentos.

Lara señaló que: "Esta es una convocatoria a nivel nacional, se desarrolló en siete horas. Los apoderados y los niños se manifestaron. Estamos contentos de llevar esto a cabo y dar un punto de inicio a futuras generaciones, para encontrar una nueva Generación Dorada tenemos que creer en los niños".

Ahora: marcha con destino a la ANFP de apoderados preocupados por el fútbol formativo. @24HorasTVN pic.twitter.com/lyJ2TDKweJ — Benjamin Bonhomme (@benjabonhommem) September 30, 2024

Diputado exigió la renuncia a la ANFP de Pablo Milad

El diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, se unió a la protesta criticando la gestión de Milad y exigiendo respuestas sobre el futuro del fútbol juvenil. Giordano enfatizó que la ANFP prioriza la economía sobre la formación de jóvenes futbolistas.

Giordano emplazó la gestión de Milad: "Es una muestra más de la fracasada gestión de la ANFP, en esta suerte de nebulosa con la Federación de Fútbol de Chile. Responde más a las necesidades económicas que a las necesidades formativas. Pablo Milad debiese renunciar, lo hemos citado ocho veces en los últimos dos meses a la Cámara de Diputados y no da la cara"

Estamos presente en la Marcha No Maten al Fútbol joven, en la sede de la @ANFPChile 😤.



Sifup, somos todos‼️ pic.twitter.com/xRLKE7Iy2Q — Sifup Chile (@sifup) September 30, 2024

En regiones también hubo manifestaciones en contra de la desición de la ANFP

Las voces de preocupación no se limitaron a la capital; familias en ciudades como Iquique y Viña del Mar también se manifestaron. Jessica Cerda, madre de un jugador de sub 12, subrayó que esta situación afecta los derechos de los niños y la importancia de la formación.

"Estamos apoyando a nuestros hijos. Nos reunimos con el diputado Andrés Celis, esto también abrió otras aristas y nos invitó a exponer en la Comisión de Deportes. Estamos orgullosos que nuestra voz sea un ente en la formación de nuestros niños", señaló una de las voceras de la Quinta Región.