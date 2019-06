Sebastián Moreno: Aceptamos y respetamos la decisión de Hernán Caputto

El presidente de la ANFP confirmó que el ex portero dejó la sub 17 para asumir un desafío en Universidad de Chile.

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, se mostró resignado a la salida del entrenador de la selección chilena sub 17 Hernán Caputto, la que respeta y acepta; además, confirmó que el ex portero asumirá un desafío en Universidad de Chile y descartó que en el organismo tuvieran reuniones con representantes de jugadores.

"Es lamentable, pero aceptamos y respetamos la decisión de Hernán; es como un hijo de la Federación, ha demostrado tener calidad para poder avanzar en distintos desafíos que se le vayan proponiendo y le deseamos lo mejor para el camino que inicia", sostuvo este martes.

El máximo dirigente del fútbol chileno dijo también que "es público que hace dos semanas -Caputto- venía conversando con el club Universidad de Chile, entiendo que es su aspiración y le deseamos lo mejor. Ahora nos abocamos a buscar el adecuado reemplazo".

Luego, Moreno aclaró que es "absolutamente falso" que la ANFP tuviera reuniones con representantes para que asumieran el control de las divisiones menores de la Roja

"Insisto, no he tenido reunión con ningún representante y no debería tenerla, la selección nacional no tiene ninguna relación con ningún grupo de representantes, es completamente aislada y es una selección en la que deben estar necesariamente los mejores jugadores de las distintas categorías", afirmó.

Posteriormente, el timonel de la ANFP reconoció que la salida del ex golero "nos complica por tener a cuatro meses el Mundial de la categoría; tenemos que ser capaces de dar con el mejor nombre para que tome este grupo y continúe y perfeccione el trabajo que ha hecho Hernán".

En otro tema, Moreno comentó que "no hay noticias por el momento" en relación a la agresión de Gonzalo Jara a un hincha que ingresó a la cancha durante el partido de la Roja y Uruguay por la Copa América; además, respaldó a Reinaldo Rueda al sostener que "el trabajo que se ha realizado en esta Copa América ha dado cuenta de muy buenos resultados de juego".