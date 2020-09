Claudio Borghi: Pirlo cambió a Vidal, lo ordenó y le enseñó como moverse

El técnico argentino Claudio Borghi comentó la llegada de Arturo Vidal a Inter de Milán y aseguró que su gran presente se debe a la influencia de Andrea Pirlo en Juventus.

Borghi dijo en diálogo con La Gazzetta dello Sport que "Pirlo era un jugador con mucha sabiduría y conocimientos futbolísticos. Hizo que Vidal estuviera más ordenado, le enseñó cómo y dónde moverse. Era joven, era un referente".

Sobre su llegada a los lombardos, el ex campeón del mundo señaló que "a nivel físico está totalmente sano y tiene muy buenas cualidades 'genéticas'. No tendrá problemas, su capacidad para darlo todo en cada carrera no cambia. Inter no se arrepentirá de tenerlo. Conte siempre juega con muchos en el medio, ser el más avanzado puede hacerlo aún más protagonista".

Finalmente, el "Bichi" se reifrió a Alexis Sánchez y sostuvo que "puede hacer cosas diferentes a Lukaku y Lautaro. Quiero verlo en un equipo que lo quiera y lo proteja. Y con Vidal se conocen de niños".