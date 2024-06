Club en el que se formó Arturo Vidal sufrió graves destrozos

Rodelindo Román, club en el que se formó Arturo Vidal y del cual fue administrador hace algunos años, sufrio un violento ataque en las primeras horas de este domingo.

El hecho ocurrió en la sede de la institución ubicada en la comuna de San Joaquín, en el que un grupo de sujetos invadió el lugar, rompiendo vidrios, paredes, focos, maquinarias y otros objetos mobiliarios.

La versión de un funcionario del exclub de Arturo Vidal

El secretario del club, Carlos Jiménez, dijo a Chilevisión: "Se ensañaron. Hicieron tira todo. Hay televisores destruidos, la cocina también, todo. Parlantes, maquinarias que tienen los chicos para entrenar, todo fue destruido".

"Los vecinos dicen que fue tipo 7:30 o 7:45. Llegaron chicos a apiedrar el club, tirando sillas. Hicieron destrozos, más que robos. Sacaron lamparas y focos. El inmobiliario está roto", añadió.

"Imaginen que siente uno, que está es su segunda vivienda prácticamente. Esto es un esfuerzo de años que está hecho pedazos. No encontramos motivos. No nos da para pensar mal de nadie. No tenemos certezas. Estamos esperando a Carabineros para revisar las cámaras. Dentro de nuestra inocencia, no creemos que haya sido gente de acá", sentenció Jiménez.

🔴#CHVNoticias | [AHORA] "Todo destruido": Reportan ataque a instalaciones del Club Rodelindo Román



📺EN VIVO https://t.co/HBVCzo3RXi pic.twitter.com/64rIHpRuXs — CHV Noticias (@chvnoticias) June 9, 2024

El rol de Arturo Vidal en Rodelindo Román

Antes de llegar a Colo Colo cuando era un juvenil, Vidal dio sus primeros pasos en Rodelindo Román, equipo de barrio en el que jugaba de forma amateur.

Ya cuando estaba consolidado como una estrella, el King quiso devolverle la mano a la institución e invirtió dinero en la refacción de su estadio y se hizo cargo de lo administrativo, llevando al club a ser parte del profesionalismo en la Segunda División en 2022.

No obstante, Rodelindo no pudo sostenerse en la categoría y algunos problemas llevaron a Vidal a no inscribir al equipo en Tercera División, por lo que se desempeña en otras categorías amateur.