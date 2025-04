¿Para quién será? El desafiante mensaje de Arturo Vidal tras la victoria de Colo Colo

Colo Colo volvió al triunfo en el Campeonato Nacional 2025 tras imponerse ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. El Cacique venía de cinco empates consecutivos en todas las competiciones.

Una de las figuras fue Marcos Bolados, quien con un doblete le dio la victoria a los albos. Arturo Vidal también tuvo un destacado rendimiento, portando la jineta de capitán, solidificó la mitad de la cancha y, aprovechando su buen partido, realizó un curioso comentario en redes sociales.

El curioso mensaje de Arturo Vidal tras la victoria de Colo Colo

El King utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para publicar algunas fotos de la victoria en el Estadio Monumental, dejando en el texto un llamativo mensaje: "+3, ladren".

Si bien en el mensaje no se refiere a alguien en particular, no pasó indiferente entre los hinchas de distintos equipos del fútbol chileno, quienes lo criticaron acusándolo de soberbia. En contraste, muchos colocolinos salieron en su defensa y alabaron las palabras de Vidal.

Lo que no queda a interpretación es el impacto que ha tenido el tweet y es que al momento de esta nota, la publicación cuenta con más de 90 mil visualizaciones y un poco más de dos mil "me gusta".