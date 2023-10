Sonia Isaza acompaña a Arturo Vidal en su recuperación

La colombiana Sonia Isaza, pareja de Arturo Vidal, está en Chile hace algunas semanas para acompañar al futbolista chileno en la recuperación que está teniendo luego de haber tenido que someterse a una operación en una de sus rodillas.

A través de sus redes sociales, el jugador del Atlético Paranaense compartió una foto en la que aparece abrazado junto a la influencer colombiana, quien había tenido problemas para entrar a nuestro país como lo evidenció hace algunas semanas.

"Estoy con la renovación de mi visa y me dieron una cita que fue el 6 de septiembre. Para hacer el trámite se entrega el pasaporte y sin pasaporte no puedo viajar", había explicado Isaza días atrás al ser consultada de por qué no se encontraba junto al "Rey" en nuestro país.

Ahora la situación es distinta y ambos se encuentran juntos en la recuperación de Vidal, quien sigue paso a paso el procedimiento para estar lo más pronto posible de regreso en las canchas junto a Paranaense y a disposición de la Roja.

- La foto que compartió Vidal con Isaza: