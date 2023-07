Cereceda: Creo que están abusando del cobro del arriendo para poder facilitar jugar en Santiago

Tras la igualdad contra Ñublense en la ida del repechaje de Copa Sudamericana, Roberto Cereceda alzó la voz por la localía de Audax Italiano en el duelo de vuelta, que tendrá que ser en el "Ester Roa" por los altos costes de arrendar en la capital.

El lateral repasó las dificultades del club para poder jugar cerca de La Florida en el cierre de la serie. "Creo que están abusando del cobro del arriendo para poder facilitar jugar en Santiago. En tema de costos no nos favorece", dijo en conferencia de prensa, donde comparó los montos en el pasado para competir en el Estadio Monumental.

"Cuando jugué con Palestino la Copa Sudamericana (2016) el cobro no era tan excesivo, no sé si será porque son los únicos disponibles. No hay para que aprovecharse de una situación donde podemos ayudarnos entre nosotros para ayudar al fútbol chileno", sumó el lateral.

"Si llegamos a pasar de fase, estamos en una sitaución donde tendríamos que hacer de local en Concepción, que obviamente es mucho más incómodo para nosotros que estamos en Santiago", aseveró Cereceda.

Luca Marcogiuseppe: "El resultado termina siendo justo"

Por su parte, el técnico Luca Marcogiuseppe analizó el resultado con los chillanejos: "Sabíamos que era una llave de 180 minutos que seguramente no se iba a resolver en este primer partido. Creo que el resultado termina siendo justo".

"Enfrentamos a un equipo que viene de competir en Copa Libertadores, con un entrenador que viene haciendo un gran trabajo en su club y conoce a Audax. Es un rival muy respetable y sentí que ellos nos respetaron", sumó.

"Ahora tenemos (que enfrentar) a Copiapó de visita. Lo vamos a preparar con la misma responsabilidad; primero lo primero. Tenemos ese compromiso en poco e intentaremos recuperar los máximos jugadores posibles y competir. Ya después tendremos unos días para preparar el duelo de vuelta", añadió.

El estratega argentino también apuntó a las dificultades por tener que hacer de locales en el Biobío para el cierre de la llave: "Viajamos a Copiapó y de nuevo a Concepción, por lo que habrá una logística y tendremos que ver con qué jugadores contar para la competencia que nos toque".