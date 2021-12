Ronald Fuentes sobre Joaquín Montecinos: Sabemos que sus opciones de salir son altas

Ronald Fuentes, flamante técnico de Audax Italiano, habló con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la planificación de la temporada 2022 y sostuvo que en el plantel siguen contando con Joaquín Montecinos, figura del equipo que está siendo pretendido por varios clubes en el exterior, entre ellos Racing de Avellaneda.

"Sigue siendo integrante del plantel. Mientras no llegue una oferta concreta, contamos con él. Sabemos que las opciones de salir son altas, muchos clubes preguntan por él. Mientras el club no me diga que está vendido, seguiremos contando con él", detalló el estratego.

Fuentes también destacó la base que encontró en el equipo, aunque apuntó que "hay que traer cuatro o cinco jugadores. Hay buenos elementos y buena disposición".

"Estamos ilusionados y queda trabajar para llevar a cabo lo que conversamos", sostuvo, pensando en el desafío de la Copa Libertadores.

En esa línea, reveló que ya está analizando a Estudiantes de La Plata, rival en la primera ronda.

"Ya empecé a estudiar a Estudiantes de La Plata. Es un equipo fuerte, tiene historia, será un gran desafío, nos obligará a estar al máximo", concluyó.

Los "audinos" estrenarán como locales ante los argentinos el miércoles 23 de febrero, desde las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio El Teniente y la revancha tendrá lugar el 2 de marzo en el Estadio "Jorge Luis Hirschi" de La Plata, desde la misma hora.