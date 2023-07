Tomás Ahumada registra en importante ranking internacional

El arquero chileno Tomás Ahumada, que milita en Audax Italiano, apareció en el top 3 de un importante ranking realizado por el Observatorio de Fútbol CIES en conjunto con la plataforma especializada Wyscout.

Este jueves la cuenta oficial en Twitter del centro de estudios destacó a los porteros menores de 23 años que reciben menos goles de los esperados fuera de las ligas europeas, donde el "itálico" figura por detrás del argentino Luciano Jachfe, de Ferro Carril Oeste, y del estadounidense Chris Brady, de Chicago Fire, que tienen -36 por ciento y -18 por ciento, respectivamente.

En el caso de Ahumada, de 22 años, ostenta un registro de -15 por ciento en la brecha entre goles recibidos y goles esperados.

Para estar en el listado es necesario haber jugado al menos 1.000 minutos en el actual o el anterior torneo, según la explicación del CIES.

En el ranking, más atrás están el coreano Jeong-Hoon Kim (Jeonbuk FC, -13%) y el costarricense Leonardo Quirós de Sporting San José, con -10%, al igual que el estadounidense Roman Celentano, de FC Cincinnati (-10%).

