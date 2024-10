Conoce a los futbolistas que más nominaciones tienen al Balón de Oro

El prestigioso Balón de Oro, galardón que premia a los mejores futbolistas del mundo, celebrará este lunes su edición número 68 con su esperada gala de premiación, que repasará las individualidades más destacadas de la pasada temporada 2023/24.

El premio, instaurado por la revista France Football en 1956, ha tenido a lo largo de su historia grandes jugadores que han sido nominados para adjudicarse el trofeo, así como también otros que no han sido tan mediáticos, pero que han estado en los listados de potenciales ganadores del galardón que premia al mejor jugador de la temporada, tanto en varones como en damas.

