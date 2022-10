Lewandowski ganó el Trofeo "Gerd Muller" como el máximo artillero de la temporada 2021-2022

El polaco Robert Lewandowski fue premiado este lunes durante la ceremonia del Balón de Oro con el Trofeo "Gerd Muller" como el máximo delantero de la temporada 2021/2022.

Es la primera vez que se otorga este reconocimiento en la gala, por lo que Lewandowski estrena el palmarés de este galardón, que lleva el nombre del legendario artillero alemán, fallecido en 2021.

Lewandowski logró el premio gracias a los 57 goles que anotó en total en la temporada pasada: 50 con Bayern Munich, su ex equipo, y siete con la selección de Polonia.

"Estoy muy contento de estar aquí, feliz y orgulloso, muy feliz por el nombre que lleva el trofeo", señaló el jugador, en referencia a Múller, una gran leyenda del club alemán.

"Gerd ha sido nuestra fuente de inspiración, siempre he querido acercarme a él, lograr sus objetivos", afirmó "Lewa", quien confesó que no pensaba que podía batir el récord de goles de Múller.

"Agradezco a mis excompañeros del Bayern, pero también a los del Barcelona (su actual club). Tenemos que trabajar duro, que todo el equipo vaya en la buena dirección", añadió.

Robert Lewandowski wins the Gerd Müller Award! The best striker of the year! 🎯



Congrats @lewy_official! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/H3FolGSQaH