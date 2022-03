Mohamed Salah tras votaciones al Balón de Oro: Nadie en el mundo esperaba que yo fuera séptimo

El atacante egipcio Mohamed Salah reconoció que se sorprendió cuando notó que quedó en la séptima posición de las preferencias para el pasado Balón de Oro, que ganó Lionel Messi.

"Me dejó en shock, pero no hay nada que pueda decir. Nadie en el mundo esperaba que yo estuviera séptimo, pero eso es lo que pasó", dijo en palabras realizadas en el medio DMC y reproducidas por Egyptian TV.

"No siento que sea una conspiración, pero puede que haya elecciones poco precisas, y hubo muchos países que no son muy populares en el conocimiento del fútbol y están lejos de eso. Desconozco en qué realizaron sus elecciones, pero no creo en una teoría de la conspiración", siguió Salah.

"No creo que haya nada personal contra mí en las elecciones de la FIFA, pero es la realidad que estamos enfrentando", completó.

Salah consiguió 121 votos, mientras que Lionel Messi alcanzó casi 500 más que el africano.