¿Vinícius Júnior pierde el Balón de Oro? La inesperada sorpresa del Real Madrid en París

Durante meses, Vinícius Júnior fue considerado el favorito para ganar el Balón de Oro 2024 gracias a su brillante temporada. Sin embargo, recientes rumores sugieren que Rodri Hernández podría arrebatarle este prestigioso galardón.

A pesar de la clara contribución de Vinícius al éxito de su equipo, con 26 goles y 11 asistencias, desempeñando un papel clave en los triunfos del Real Madrid en LaLiga, la Supercopa de España y la UEFA Champions League.

Pero también otros jugadores como Rodri, Dani Carvajal y Lautaro Martínez han surgido como posibles rivales en la carrera por el Balón de Oro. Rodri, por su parte, fue campeón de la Premier League y la Euro, lo que le da un fuerte respaldo en la contienda.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.



No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0