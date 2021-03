Felipe Flores: Tuve posibilidades de ambas divisiones, pero decidí ir a Barnechea por Jaime Pizarro

El delantero nacional Felipe Flores se refirió a su llegada a Barnechea de la Primera B, asegurando que aunque tuvo opciones de clubes de la A, decidió llegar al equipo metropolitano debido a que el entrenador es un viejo conocido suyo, Jaime Pizarro.

"Fue el primer técnico que me llevó a entrenar al primer equipo de Colo Colo, cuando tenía 14 años más o menos. Ahí estaban (Manuel) Neira, (Iván) Zamorano, (Braulio) Leal y (Rodolfo) Madrid", dijo a Las Últimas Noticias.

"Conversamos mucho antes de firmar, me insistió en que se reforzó y quiere subir. Y eso me dio ilusión. En el entrenamiento vi jugadores buenos e interesantes. Mis compañeros me recibieron increíble. Estoy contento de estar en Barnechea", agregó.

En esa línea, expuso que "tuve posibilidades de ambas divisiones y agradezco a los dirigentes que me llamaron, pero la decisión pasó porque estaba el profe Jaime Pizarro, a quien conozco hace años y para mí es un orgullo que me dirija. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé".

Por otro lado, Flores dijo estar "consciente de que es súper complicado subir, los equipos se reforzaron bien y hay clubes históricos, pero así como es difícil también sorprende. Porque, por ejemplo, no estaba en los planes que subieran Melipilla y Ñublense porque los candidatos son Cobreloa y Temuco. Todo puede pasar".

Respecto a la determinación de volver a la capital, Flores indicó que "mi principal preferencia era jugar, ya que el año pasado fui casi siempre a la banca y tuve dos partidos de titular. Necesitaba sentir el ritmo de los partidos completos, las 15 fechas, y el profe me dijo que me iba a dar la confianza de jugar. Igual voy a estar cerca de mi familia, mi hijo tiene apenas tres meses y ya habíamos estado tres años en Antofagasta. Acá además tengo algunos proyectos".