Ben Brereton está muy cerca de Sheffield United

El seleccionado chileno Ben Brereton está muy cerca de convertirse en jugador de Sheffield United, de la Premier League inglesa, a modo de préstamo desde Villarreal.

Según comunicó el medio The Athletic, el nacional de 24 años, que ha tenido poco espacio en el cuadro amarilo, apareció como alternativa para jugar en Inglaterra en una cesión de corto tiempo.

Brereton tuvo una buena actuación en su paso por Blackburn Rovers, desde donde saltó al equipo "groguet", pero ha gozado de poco espacio entre los titulares en España.

Sheffield está en la parte baja de la tabla de la Premier League y confían en el artillero como una opción para permitirles sumar bonos en la lucha por la permanencia.

Sheffield United are close to signing Ben Brereton Diaz on loan from Villarreal.



The forward only joined the Spanish side in the summer as a free agent after leaving Blackburn Rovers.



He is yet to score for Villarreal, making only two La Liga starts.



