Confirman que Ben Brereton continuará en la Premier League

Ben Brereton dejó una gran impresión vistiendo la camiseta del Sheffield United durante la temporada pasada. Pese a que el equipo descendió a la Championship de Inglaterra, uno de los conjuntos que consiguió el ansiado cupo a la Premier League quiere contar con sus servicios.

Pues si bien el chileno sigue perteneciendo al Villarreal, la liga española no parece ser del todo cómoda para el nacido en el condado de Staffordshire. Es por eso que hace algunos días ya se hablaba del interés de uno de los tres equipos ascendidos para esta temporada.

Se trata del Southampton FC, club que nunca ha ganado el título de la Primera División inglesa, pero que pretende quedarse más de una temporada en la Premier. Según el periodista italiano Fabrizio Romano, está todo acordado para que Brereton vista la camiseta de los Santos.

El experto en fichajes del Viejo Continente aseguró que el acuerdo será por 7 millones de libras esterlinas y que los términos de su contrato están a punto de ser acordados, por lo que el contrato se firmará pronto.

🔴⚪️🇨🇱 Southampton agree deal to sign Ben Brereton Díaz from Villarreal, fee will be around £7m.



Personal terms also on the verge of being agreed, deal set to be signed soon.



He’s ready to travel to complete the move, as called by @diarioas. pic.twitter.com/ZVBPBthevu