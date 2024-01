Sheffield United destacó el debut de Ben Brereton con su camiseta

Sheffield United compartió en sus redes un video del momento en que el delantero Ben Brereton hizo su debut oficial con el equipo, además del resumen de jugadas que tuvo en los minutos que disputó.

"¡Un cameo impresionante de nuestro nuevo chileno, Ben Brereton Diaz!", escribió el club inglés en su cuenta oficial de X -nuevo nombre de Twitter-.

El atacante ingresó en el minuto 72 del partido ante Gillingham, que terminó en goleada por 4-0 a favor de Sheffield en la FA Cup.

Brereton se incorporó a préstamo al equipo británico tras un irregular primer semestre en Villarreal.

