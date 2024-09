Arquero de Boca fue requerido por la policía tras encarar a un hincha que lo insultó por la derrota con River

La derrota de Boca Juniors frente a River Plate como local en el clásico del futbol argentino caló hondo en los parciales Xeneizes y los gritos e insultos de reprobación por esta caída tuvieron la reacción del golero Sergio “Chiquito” Romero que encaró a uno de los seguidores que lo molestaron.

La acción del arquero además le acarreó una dificultad policial consagrada en la legislación del vecino país por incitar a la violencia.

😳🇦🇷 EL FUERTE CRUCE DE CHIQUITO ROMERO CON LOS HINCHAS DE BOCA.pic.twitter.com/MCKEOtmUgw — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 21, 2024

Chiquito Romero reconoce que no debió reaccionar

Pasadas las pulsaciones del partido y el malestar de una derrota ante el clásico rival llevaron al golero de Boca a pedir perdón: “Ofrecerle mis disculpas al hincha de Boca por la situación final, cuando el muchacho me putea se me fue la cabeza. Me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente. Me estaba yendo tranquilo, pero caliente y me encontró. Se me fue la cabeza y volví. No quería que sucediera, pero ya está. Le ofrezco mis disculpas al hincha de Boca porque estuve mal con la reacción. Tendría que haberlo dejado pasar e irme porque están en su derecho de expresarse”.

El problema policial que le acarreó la reacción a Chiquito Romero

Terminados los incidentes, la policía requirió al portero, quien debió firmar una contravención por su accionar, lo cual reconoció el propio Romero: “Ya la firmé y le ofrecí las disculpas al policía que me la trajo. Haré lo que tenga que hacer, sabemos cómo son estas cosas, que no se puede incitar a la violencia ni generar tumulto y hoy se generó por culpa mía. Así que la firmé y ofrecí mis disculpas", remató el arquero, que además lamentó la derrota ante el clásico rival.