Hitos del fútbol chileno en 2020: La crisis de Colo Colo, el VAR, la pandemia y la inspiración de Coquimbo

Finaliza el 2020 y en AlAireLibre.cl repasamos los principales hitos del fútbol chileno en este atípico año, marcado por retornos, crisis y una pandemia que aún azota al mundo.

- La pandemia del coronavirus, el receso y sus negativos efectos

El fútbol chileno tuvo un año 2020 atípico, tal vez uno de los más raros en su historia. El Campeonato Nacional arrancó el 24 de enero, aún con la tensión en el ambiente por el estallido social en nuestro país a finales de 2019. Sin embargo, todo eso pasó a segundo plano cuando se desató la pandemia del Covid-19. Las primeras señales de alarma llegaron con los brotes de contagios en Europa y finalmente, tras algunos partidos sin público en los estadios, la ANFP decidió suspender los torneos en la quincena de marzo. En primera instancia, el receso iba a durar 14 días, pero la crisis sanitaria empeoró y se aplazó de forma indefinida.

En ese período, todos los clubes vieron afectadas sus economías, y aplicaron una serie de medidas, como reducir los sueldos en sus planteles, o suspender los contratos y acogerse a la Ley de protección del empleo, para que los futbolistas recibieran sus pagos con el seguro de cesantía. Esto provocó crisis en varios equipos, con conflictos entre dirigentes y los protagonista del espectáculo, los jugadores.

Además, los futbolistas tampoco podían acudir a entrenar, por lo que muchos sólo realizaban trabajo en casa para mantener la condición física. A la larga, esto provocó problemas a los equipos en el regreso del fútbol, con varios lesionados.

La Copa Chile también se suspendió, y la ANFP creó una Comisión Médica, para diseñar un riguroso protocolo sanitario para lo clubes y así concretar el regreso del fútbol, con autorización del Ministerio de Salud y Deportes.

Tras meses de espera, el fútbol chileno retomó sus acciones a finales de agosto con un calendario apretado, sin público en los estadios y en algunas ocasiones con horarios matutinos (partidos a las 10:30 horas), con el fin de cumplir plazos y terminar en enero de 2021.

Sin embargo, la participación de Universidad Católica y Coquimbo Unido en Copa Sudamericana, además de brotes de Covid-19 que afectaron a varios clubes al final de año (La Calera, Ñublense, Deportes Valdivia), provocaron la suspensión de varios compromisos, por lo que posiblemente el torneo se jugará hasta mediados de febrero de 2021.

- La crisis de Colo Colo, a punto de descender

Colo Colo, por su parte, tuvo un año 2020 como una montaña rusa, aunque en los últimos meses sólo ha ido en bajada. Comenzó por lo alto, ganando a la U en el Superclásico para conquistar la Copa Chile 2019, y en las primeras fecha del Campeonato dejó buenas sensaciones. Sin embargo, los irregulares resultados llevaron al despido del técnico Mario Salas en febrero.

Gualberto Jara quedó como entrenador interino, y un buen resultado ante Atlético Paranaense en la Copa Libertadores motivó a la dirigencia a dejarlo más tiempo, mientras buscaba un nuevo director técnico. Entre los nombres, sonó el brasileño Luis Felipe Scolari, campeón del mundo en 2002, pero la negociación no fructiferó.

Este proceso se interrumpió con la pandemia y desde Blanco y Negro advirtieron una fuerte crisis económica, que se contradecía con el interés por "Felipao". El club se acogió a la Ley de Protección del Empleo y mandó a los jugadores a que cobraran el seguro de cesantía. Esto provocó un quiebre entre la dirigencia comandada por Aníbal Mosa y los referentes, encabezados por el ídolo Esteban Paredes.

La crisis interna, que se hizo pública, repercutió en los resultados. Con el regreso del fútbol, Colo Colo fue eliminado en la fase grupal de la Copa Libertadores, empezó a sufrir con las lesiones debido al tiempo de inactividad (fue uno de los últimos equipos en volver a entrenar), y en el torneo nacional los resultados desataron la salida de Gualberto Jara.

La responsabilidad la asumió Gustavo Quinteros, quien en 2019 fue campeón en la banca de Universidad Católica. Sin embargo,b el ex técnico Cruzado se encontró con un escenario complejo y aún no logra encontrar el rumbo de un equipo, que cierra el año ocupando el último lugar de la tabla de posiciones, con opciones reales de descender por primera vez en su historia.

Debido a este complejo escenario, también se sumó al equipo Jorge Valdivia, después de su breve paso por México en esta temporada. El "Mago" regresó después de su polémica partida el año pasado y "enterró el hacha" con los dirigentes, porque el objetivo principal es evitar la pérdida de la categoría.

- El fracaso de los clubes chilenos en la Copa Libertadores

En el plano internacional, otra vez los representantes chilenos en la Copa Libertadores quedaron al debe. El primero en despedirse fue U. de Chile, que perdió en la segunda fase previa ante Inter de Porto Alegre; Palestino llegó hasta la tercera fase, pero fue eliminado por Guaraní.

En la fase grupal, Colo Colo decepcionó en un grupo asequible, quedando último, por debajo de Jorge Wilsterman, Atlético Paranense y Peñarol; y Universidad Católica, el bicampeón chileno, sufrió hasta el último minuto en el "Grupo de la Muerte", con Inter, Gremio y América de Cali. Los cruzados mostraron un buen rendimiento, pero no fue suficiente. Al menos, quedaron terceros y fueron a la Copa Sudamericana.

- Coquimbo Unido semifinalista de la Sudamericana

En el otro torneo continental, los clubes chilenos mostraron una mejor cara. En la primera fase todos pasaron, por lo que la Copa tuvo presencia de cinco equipos en la segunda ronda, contando a la UC, que venía de la Libertadores.

En la segunda fase, se despidieron Huachipato y Audax Italiano, a manos de Fénix de Uruguay y Bolívar; y en octavos de final, fue el turno de Unión La Calera, tras una reñida batalla con Junior de Barranquilla.

La UC, con cartel de favorito, llegó hasta cuartos de final, perdiendo una increíble eliminatoria ante Vélez Sarsfield. Los Cruzados ganaron la ida en Argentina por 2-1, pero los de Liniers lo dieron vuelta en San Carlos, anotand el 3-1 la última jugada del partido.

Sin embargo, toda esa amargura se borró con la hazaña de Coquimbo Unido. Los "piratas" hicieron historia en cada fase que superaron: Dejaron en el camino a Aragua de Venezuela, Estudiantes de Mérida, Sport Huancayo y Junior de Barranquilla para meterse en las semifinales.

Por el cupo a la final, los aurinegros enfrentarán al equipo que dirige Hernán Crespo, Defensa y Justicia, el 7 y 14 de enero.

- La UC de Holan y Zampedri domina el plano local

En el plano local, el bicampeón del fútbol chileno, Universidad Católica, apostó por el ex entrenador de Independiente, Ariel Holan, para asumir el desafío de llevar a los Cruzados a la conquista de un histórico tricampeonato.

El argentino le entregó una dinámica dominante al equipo, que ha liderado el Campeonato Nacional, pese a las decepciones en la Copa Libertadores y el amargo traspié en la Sudamericana.

Aunque gran parte del éxito de la Franja este 2020 tiene nombre y apellido: Fernando Zampedri. El delantero argentino llegó cedido desde Rosario Central y se ganó el corazón de los hinchas, en base a goles en partidos importantes y apareciendo cuando el equipo lo necesitaba. Lamentablemente un caso de Covid-19 lo marginó de la revancha con Vélez y su ausencia la sintió la UC, quedando eliminada. Su aporte llevó a la dirigencia a hacer el esfuerzo económico y comprar su pase, con un contrato por tres temporadas en San Carlos.

- El regreso (¿y retiro?) de Montillo, la salida de Caputto y la llegada de Dudamel en U. de Chile

Universidad de Chile, por su lado, comenzó el año con ilusión. Con el objetivo de dejar en el olvido la nefasta temporada 2019, concretaron el regreso de uno de sus ídolos, Walter Montillo, y el fichaje de Joaquín Larrivey. La dupla argentina mostró su calidad y los azules levantaron el nivel, llegando a pelear por los primeros puestos del campeonato en la primera rueda.

Sin embargo, tras el receso por el Covid-19, el equipo cosechó irregulares resultados. Hernán Caputto fue cesado al final de la primera rueda y la dirigencia contrató al venezolano Rafael Dudamel.

El arribo del llanero generó incertidumbre, pues, pese a su éxito con la selección venezolana sub 20, en este mismo año fue despedido de Atlético Mineiro en Brasil por los malos resultados.

En su llegada la a U, también surgieron problemas por la demora en la renovación de Montillo. El ídolo, solo meses después de su regreso, tomó la decisión de retirarse, ante la demora de las negociaciones con la dirigencia de Azul Azul. Su última camiseta será la estudiantil, aunque los hinchas tienen la esperanza de que se quede un año más.

En el torneo nacional, las dudas no se han disipado con el venezolano el equipo no ha mejorado su rendimiento y la caída a final de año con Cobresal lo dejó al borde del descenso en la tabla ponderada.

- El retorno de Humberto "Chupete" Suazo a Primera División

Una de las pocas buenas noticias que tuvo el fútbol chileno este 2020 fue el retorno de Humberto Suazo a la Primera División. "Chupete", quien estaba en Deportes Santa Cruz de la Primera B, firmó en Deportes La Serena, con el objetivo de sacar al equipo del último lugar de la tabla.

Pese a sus 39 años, el experimentado ex goleador de La Roja está en gran condición física y ha liderado el alza de los "granates", con una de las mejores rachas en la segunda rueda y con oportunidad de meterse en la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana.

- El debut de la tabla ponderada y su primera víctima (Deportes Valdivia en la B)

Como señalamos, este año fue atípico y otra de las razones fue el estreno de la tabla de coeficientes, o tabla ponderada, para definir uno de los descensos a la Primera B en este torneo. Esta clasificación surgió como respuesta a lo ocurrido en 2019, tras el término anticipado del campeonato por el estallido social, un torneo en el que no hubo pérdida de categoría para los colistas.

Debido a esa situación, la ANFP diseñó un sistema de promedios, considerando el rendimiento del año pasado con el presente. De esta forma, los colistas de la tabla del año y ponderada descienden directamente; y los penúltimos de ambas clasificaciones se enfrentarán para definir un tercer descenso.

En la Primera B también se aplicó ese métido, y ya tuvo una víctima, Deportes Valdivia, que ya está condenado a bajar a la Segunda División.

Puedes revisar acá cómo va la Tabla Ponderada.

- El debut oficial del VAR en el Campeonato Nacional

También fue el debut oficial de Video de Asistencia Referil, conocido mundialmente como VAR. La herramienta tecnológica implementada por la FIFA llegó para ayudar a mejorar la justicia en los partidos, aunque durante el transcurso del año se ha ganado las críticas de hinchas, técnicos, jugadores y la prensa, debido a la poca claridad de los criterios de los árbitros para chequear las acciones confusas.

Además, los reclamos se centran en la demora a la hora de revisar las jugadas, "matando" por momentos la emoción de los partidos, anulando goles que fueron celebrados, y provocando rabia en las bancas cuando no se aplica. Un ejemplo ocurrió justo en el empate que protagonizaron Audax Italiano y Universidad Católica. Una supuesta falta penal a Edson Puch no se cobró y terminó en gol para los audinos.

- Hito en el arbitraje: María Belén Carvajal dirigió un partido profesional

No todo fue malo en el arbitraje chileno este 2020. El 28 de octubre, hubo un hito en el referato de nuestro país, ya que la árbitra María Belén Carvajal se convirtió en la primera mujer en impartir justicia en un partido de la Primera B.

- Campeonato Femenino: Santiago Morning tricampeón

Finalmente, en el fútbol femenino, Santiago Morning ratificó su condición de mejor equipo de nuestro país, conquistando el tricampeonato. Las "Bohemias", bajo la conducción de Paula Navarro, ganaron todos sus partidos de la fase regular y en la final derrotaron a segundo mejor club del torneo, Universidad de Chile.

- La salida de Sebastián Moreno y el arribo de Pablo Milad en la ANFP

En plena pandemia y con el fútbol chileno en receso, hubo un cambio dirigencial en la cúpula de la ANFP. Sebastián Moreno dejó el cargo, sin respaldo de los clubes y cuestionado por su manejo durante el estallido social y el comienzo de la pandemia. En su lugar llegó Pablo Milad, ex presidente de Curicó Unido, quien dejó su cargo como Intendente de la Región del Maule para asumir para tomar las riendas en Quilín.

- La muerte del Carlos "Tanque" Campos

Una de los momentos tristes del año fue la partida de Carlos Campos, con 83 años, el 11 de noviembre. El recordado delantero del "Ballet Azul" sufrió problemas respiratorios y falleció en Ovalle, generando pesar en el fútbol chileno.

En la U escribió su nombre con letras doradas. Fue el único club de su carrera profesional, ganó seis títulos y anotó 199 goles, marca aún insuperable en la tienda azul. Con la Roja, integró el plantel que alcanzó el tercer lugar en el Mundial de Chile 1962.