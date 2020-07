Sebastián Moreno sostuvo que su salida de la ANFP fue derechamente un "golpe de estado"

Sebastián Moreno, presidente de la ANFP hasta este jueves 30 de julio, habló sobre las elecciones para elegir a su sucesor y sostuvo que su salida de la entidad fue derechamente un "golpe de estado" orquestado por su oposición.

"Fue un golpe de estado. Acá hubo presiones tremendas de algunos clubes hacia directores para que renunciaran. Se produjo un daño a un gobierno que puedes ser partidario o no, pero la forma de mejorar no es la desestabilización. No me prestaré para este tipo de jugarretas", declaró Moreno a EMOL.

Respecto a las jugarretas, el dirigente precisó que "ningunear a las personas de forma soterrada y vía prensa no es algo que le hace bien a esta actividad".

"Hay algo que deben entender: los dirigentes no venden camisetas, no son los que realizan el espectáculo, el espectáculo está dentro de la cancha. Sus principales actores son jugadores, árbitros", agregó.

Respecto a las elecciones, con Pablo Milad y Lorenzo Antillo en la pugna por el cargo, Moreno indicó que las cosas no cambiarán en la ANFP si no se cambia el enfoque.

"Si el fútbol chileno no deja de lado intereses mezquinos, no sube el nivel de las discusiones, saliendo de las pequeñas cosas, gestionando los temas importantes, se ve difícil el panorama. Gane quien gane va a dar lo mismo, si esto no cambia, si se sigue hablando de tonteras y no de las cosas importantes", explicó.

Finalmente, reconoció que deja el cargo "con más enemigos que con los que llegué" y descartó apuntar a sólo Jorge Segovia, dueño de Unión Española, como el príncipal líder de la oposición que desestabilizó su gobierno.

"No voy a rebajar el discurso, orientándolo hacia una persona determinada, porque acá hablamos de grandes temas. Mientras los clubes sigan manejados con intereses al corto plazo, esto no va a mejorar", sentenció.