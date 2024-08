Jorge Almirón nunca tuvo dudas que ganarían a Ñublense y que ahora tienen una deuda con Cobreloa

Colo Colo remontó el partido frente a Ñublense, se impuso por 2-1 y sigue a la caza del líder Universidad de Chile al quedar a cuatro puntos de distancia y con un encuentro menos aún, lo cual dejó muy conforme al entrenador Jorge Almirón.

El adiestrador de los Albos valoró que han ido dosificando y cambiando sistemas y los resultados se les han dado: “cada partido tiene una historia diferente, hay un buen grupo. Hemos jugado con distintos esquemas y el equipo se ve bien. Vamos rotando a los jugadores para que todos puedan sumar minutos. Hay buena competencia en el grupo".

Almirón confió siempre en el triunfo sobre Ñublense.

Si bien Colo Colo empezó perdiendo, Almirón valoró la reacción de sus dirigidos y que lo mejor sucedió en el lapso de complemento: “el equipo empezó a encontrarse, a hilvanar entre los media punta. El segundo gol fue un golazo”.

El adiestrador expresó que luego de estar en victoria no cree hayan corrido riesgos: “buscamos el tercer gol para sellar el partido, pero no elegimos bien la definición, pero sentí que no corrimos riesgos en el resultado y generamos varias ocasiones de gol y valoro mucho el triunfo, ya que se juega con la

presión de ganar de local”.

Almirón y la deuda con Cobreloa

Respecto del próximo encuentro ante Cobreloa Almirón no se confía y da a entender que hay deseo de revancha por lo pasado en la primera rueda: “será un partido duro por la altura. Ellos vienen de ganar también y ellos festejaron bastante cuando nos ganaron acá. Hoy es otro partido, y vamos preparados para ganar el clásico", remató el adiestrador de los Albos.