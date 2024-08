¿Por qué razón el DT de la UC dijo que no habla de farándula?

Este domingo 11 de agosto, Universidad Católica no logró romper el cero en el arco de Everton y muy por lejos de ser protagonistas, el arquero rival fue elegido la figura en la Fecha 19 del Campeonato Nacional.

A raíz de aquello, el adiestrador cruzado lanzó duros dardos tras el pitazo final, expresando su disconformidad con el resultado, más no con las preguntas que le realizaron en la conferencia de prensa.

Tiago Nunes explicó por qué no habla de farándula en Universidad Católica

Al momento de ser preguntado directamente por "las polémicas del partido", Tiago Nunes fue enfático aclarando dos jugadas claves, como lo fueron el gol anulado y la falta penal que tuvo como opción más clara para desnivelar el marcador.

"Por qué polémico, ¿fue mano o no del jugador de Everton? Si el balón toca en la mano del jugador de Everton y el tipo mete el gol, hay una regla que nos ampara para que el gol sea anulado. Después, el tema del penal, si el árbitro no revisó el VAR, es porque fue penal, no tenía por qué revisarlo", declaró en relación.

Sobre la misma línea, el entrenador cruzado dio la razón por la que no habla de farándula, según su propio análisis. "No estoy aquí para convencer a nadie, estoy aquí para debatir ideas y conceptos. Hablar de polémicas, farándula y este tipo de cosas no es para mí, es para programas que buscan likes y repercusiones. El arbitraje acá es muy bueno, el único tema que hablé durante la semana fue del criterio de evaluación", agregó.

La parte del "vaso lleno" analizada por Tiago Nunes tras el empate de la UC ante Everton

Alzando el nivel del rival que tuvo en la cancha de Sausalito este domingo 11 de agosto, Nunes cerró su conferencia valorando la dificultad del escenario y su contrincante, quedándose con la parte del "vaso lleno" tras el 0-0 final en el marcador.

"La sensación es que el equipo ha jugado bien, ha generado bastantes situaciones, y creo que el portero rival fue electo el mejor jugador de la cancha. Solo felicitar a mis jugadores, hemos mejorado bastante en relación al partido con Palestino. Este un torneo punto a punto. No hay ninguna preocupación, esta es una cancha bastante difícil y, para mí, Everton es uno de los equipos que mejor está jugando, muy duro por lo demás", concluyó.