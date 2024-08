Figura de Everton ante la UC revela los secretos para frenar a Zampedri

La tarde en Viña del Mar, tuvo un sol que brilló levemente más para los locales que para Universidad Católica, luego de un empate sin goles que para Everton fue un punto ganado en el Campeonato Nacional.

La figura de los dueños de casa fue Ignacio González, portero que le tapó un lanzamiento penal en los descuentos del primer tiempo, siendo clave en el desarrollo de las acciones.

En ese contexto, el experimentado futbolista reveló la fórmula para conseguir evitar que le anotaran y así mantener su arco en cero, lo que no fue casualidad, según su propio análisis en exclusiva para Al Aire Libre.

Nacho González revela los secretos del estudio a sus rivales en el Campeonato Nacional

Sobre la falta previa al lanzamiento penal que le taparía a Fernando Zampedri, Nacho dio su veredicto luego de revisar la jugada en frío, pero con detención.

"Ahora lo vi más en detalle, pero no me pareció mucho penal primero que todo, porque antes de pegarle Tapia resbala un poco, pero igual lo bueno de eso es que pude tapar el penal y creo que el mérito también es para mi preparador de arqueros, Michael Espinoza, que realiza un trabajo espectacular y nos dimos el trabajo de estudiar a Fernando Zampedri, lo que nos dio un resultado como lo que vieron hoy. Así como otras veces se le dio lo de anotarme goles, hoy no", comenzó detallando el arquero.

Los méritos para adivinar el penal del goleador cruzado, fueron trasladados al Preparador de Arqueros del cuadro ruletero, quien es el encargado de complementar técnicamente el estudio de cada jugada.

"Nuestro preparador de arqueros es muy detallista, capaz de poder abrir distintos temas relacionados al juego en general y no solo en mi rol. Michael (Espinoza). Estudiamos al equipo con el analista y el staff técnico, quienes son muy buenos en la precisión del análisis. El duelo estaba para cualquiera y creo que se nos dio tal y como pensábamos que se nos daría, lo que nos deja contentos", añadió.

A pesar del tiempo de estudio para sus contrincantes utilizando herramientas tecnológicas, González enfatiza que "más allá del énfasis en el estudio de los rivales, también debemos preocuparnos de lo que hacemos nosotros en la cancha y esa misión también se debe destacar".

La ilusión de un salto al exterior es una de las metas vigentes para la figura de Everton

Por otro lado, González no se conforma con realizar buenas actuaciones durante esta temporada y quiere ir por más, aunque se toma con tranquilidad el protagonismo en el equipo viñamarino a sus 34 años. "Hoy los arqueros están jugando con más edad, como el caso de Claudio Bravo en la Copa América y la verdad en estos momentos me siento más que vigente", expresó.

- ¿Este es el momento exacto de tu carrera para dar tu salto al extranjero?

- Paso por un excelente momento y eso me tiene contento en Everton quienes se la jugaron por mi y me ofrecieron un contrato por varios años (hasta diciembre de 2026) y lo único que espero es responder de la forma que ellos esperan en base a ese agradecimiento, con puro trabajo. Obviamente que en mi carrera me gustaría dar el salto a una liga del exterior, la ilusión siempre está, pero ahora me siento muy feliz aquí en Viña del Mar trabajando con esta gente linda del club.