Síndrome Gabriel Costa: Los 5 jugadores que se pasaron al archirrival en el fútbol chileno

Luego de que se oficializara el traspaso del ex jugador de Colo Colo, Gabriel Costa desde Alianza Lima a Universitario, en Perú, no han sido pocos los jugadores que han pasado de un equipo al archirrival en el fútbol chileno. Estos son los top 5 futbolistas que han hecho la 'gran' Costa.

Costa firmó su vínculo con el cuadró 'Crema' hasta fines de la temporada 2024, con la opción de extender su vínculo por un año más si es que logra salir campeón del torneo y sumar una importante cantidad de minutos jugados. Llegó como jugador libre después de rescindir con Alianza Lima por mutuo acuerdo.

Los 5 jugadores que se pasaron al archirrival en el fútbol chileno

Lo que pasó en Perú no es indiferente en el fútbol chileno ya que a lo largo de la historia se han producido situaciones en que futbolistas han dejado de vestir una camiseta y han emigrado al archirrival.

Leonel Sánchez - 1970

Leonel Sánchez Lineros llegó a la U con apenas 12 años desde San Joaquín, donde sobre canchas de tierras y con pelotas hechas con huaipe, maravillaba a todos los que lo veían jugar en el club.

Luego de 16 años jugando por Universidad de Chile, en 1969 el histórico Carlos Pilasi, siendo presidente del equipo en ese entonces, echó al gran Leonel. Tras quedarse sin equipo en 1970 llegó a Colo Colo.

En 1969 Leonel Sánchez, se va fuera de la U debido a que pdte del club de esa época, lo ECHARA del equipo de sus amores. Con el pase en su poder, ingresa a CSD ColoColo. Vistiendo camiseta con el cacique en su pecho, colo colo ganó el titulo en 1970. Nunca más regreso a la U https://t.co/yJtztzxYvw pic.twitter.com/PaAS1sgzki — Patrizio Pizzarro (@pa3iziopizzarro) May 11, 2021

Patricio Yañéz - 1990

Patricio Yañez regresó al fútbol chileno tras casi una década jugando en el fútbol español y en 1990 llega a Universidad de Chile con un contrato por tres años.

Según relata el mismo jugador, La U no quiso su continuidad. Le informaron que no querían que siguiera los dos años que me quedaban de contrato. Ahí aparece Colo Colo que lo contrata y en 1991 sale campeón de la Copa Libertadores con los albos.

Pato Yañez llegó a la Universidad de Chile en 1990, se recuperó de una lesión y se fue a Colo Colo, eso el hincha No te lo perdona. Sad but true @DonPatitoYanez @AgriculturaFM @udechile @tntsportscl #VamosLaU pic.twitter.com/SaicjsZAHR — Ciudadano Gonzalez (@CdgnGonzalez) November 5, 2021

Paulo Magalhaes 2011

Formado en Deportes Antofagasta, Paulo llega a Colo Colo como flamante refuerzo en 2009, poco a poco se transformó en jugador titular del 'Popular' con quien se terminó coronando campeón del torneo nacional el mismo año.

A mediados de 2011 es contratado por la Universidad de Chile, a solicitud explícita de Jorge Sampaoli, director técnico de la U en ese momento.

#VamosColoColo En el año 2009 #ColoColo tenía un equipazo 👇



De Pie: Muñoz, Miralles, Rey, Toro, Millar, Sanhueza



Abajo: Magalhaes, Macnelly, Bogado, Cereceda, Aránguiz



Asi formaban Muñoz; Magalhaes, Rey, Toro, Cereceda; Sanhueza, Millar, Aranguiz, Torres; Miralles, Bogado ⚽️ pic.twitter.com/LOwJTdz9zV — Juan Zurdo Albo 🤟 (@juanrrpp) August 20, 2021

Jean Beausejour 2017

Colo Colo en la temporada 2015 anunció con bombos y platillos la llegada de Jean Beausejour al equipo, como refuerzo para la Copa Libertadores 2015. El chileno llegaba desde Inglaterra ya que en ese momento jugaba en el Wigan.

Luego de dos temporadas en el club, Universidad de Chile realiza una locura y decide comprar al jugador a los albos en 2.5 millones de dólares, cifra récord para el traspaso de un jugador dentro del fútbol chileno.

Jean Beausejour dejaría Colo Colo para fichar en un grande de América → https://t.co/pghuxmackj pic.twitter.com/65naox5TUl — Chilevisión (@chilevision) May 8, 2016

Matías Zaldivia 2023

El jugador argentino que llegó a jugar por los albos en 2015, luego de disputar 8 temporadas en Colo Colo, en 2022 no logró renovar contrato y fichó por Universidad de Chile.

Luego del traspaso que removió el fútbol chileno por la identificación de Zaldivia, el defensa aseguró que actualmente se identifica más con los colores de la U antes que los de Colo Colo, además reveló que no se arrepiente de haber tomado dicha decisión.