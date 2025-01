Carlos Palacios da inicio a su aventura en Boca con la meta de "ganar muchos títulos"

Hasta ahora, Carlos Palacios ha sido el gran fichaje de Boca Juniors, donde el presidente del club, e ídolo de la institución, Juan Román Riquelme, lo siguió por largo tiempo, y en el inicio de este año 2025 emprendió el viaje a Argentina para comenzar su nuevo desafío deportivo.

El jugador conversó con Espn y reconoció que Riquelme le ha brindado todo su apoyo y que él desea retribuir: “conversé con él cuando estuve allá, me mandó un mensaje de año nuevo, espero responderle dentro de la cancha todo lo que él me buscó e hizo para llevarme a Boca”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Boca Juniors (@bocajrs)

Palacios va por títulos

El exjugador de Colo Colo se manifestó conocedor de las exigencias que le esperan en el elenco Xeneize, porque estará “vistiendo una camiseta pesada, importante, que conlleva muchas cosas, con ganas de empezar a jugar, de disfrutar, de jugar en la bombonera y conquistar muchos títulos en Argentina”.

Palacios reconoció que se ha preparado lo mejor posible para triunfar e incluso con materias a las que antes no les dio especial atención: “sé que en su momento el físico no lo trabajé, no me preocupaba de eso, ahora soy un jugador más maduro, más completo, hay que preocuparse de cada detalle, este paso a Argentina va a ser muy importante y hay que estar preparado para todo porque es un mundo diferente”.

Al margen de los partidos de pretemporada, Boca Juniors tendrá como primer gran desafío la segunda fase de la Copa Libertadores, donde enfrentará a quien gane la llave de Nacional de Paraguay y Alianza Lima de Perú. Aunque a mitad de año enfrentará el Mundial de Clubes, donde forma parte del grupo C, junto al Bayern de Múnich, el Auckland City de Nueva Zelanda y el Benfica de Portugal.