Lo desecharon: La desconocida historia de Carlos Palacios en Universidad Católica

Carlos Palacios ya está brillando en Boca Juniors y se perfila como uno de los mejores refuerzos del equipo argentino en 2025.

Su reciente gol ante Huracán consolidó su gran inicio de temporada, pero pocos saben que el talentoso volante ofensivo tuvo un paso por Universidad Católica cuando era juvenil y fue descartado por el club.

La desconocida historia de Palacios en Católica

En una entrevista con ESPN, los entrenadores que formaron a Palacios en sus inicios, revelaron detalles inéditos sobre su paso por San Carlos de Apoquindo. Luis Lee Chong, quien dirigió al jugador en su escuela de fútbol Recoleta Chacabuco, contó cómo la UC decidió prescindir de él sin mayores explicaciones.

"De los 8 a los 12 años, Carlos estuvo en mi escuela gratuita. A los 11 lo llevé a Católica junto con Lucas Alarcón. Estuvieron dos meses en San Carlos y, de repente, su madre me llamó para decirme que los habían echado", relató Lee Chong.

Sorprendido por la decisión del club, intentó entender los motivos del despido, pero al no obtener respuestas claras, buscó alternativas. "Me extrañó mucho, porque estaban bien considerados. Entonces los contacté y les ofrecí la posibilidad de ir a Unión Española o a la U", agregó el formador.

Unión Española apostó por Palacios

Fue en Unión Española donde Carlos Palacios encontró su lugar. Jaime Carreño, entrenador de las inferiores hispanas, vio su talento y decidió llevarlo a Santa Laura. "Llegó a la Sub 13, luego me sigue en la Sub 15 hasta la proyección. Él dice que Jaime Carreño lo sacó adelante", recordó el técnico.

El mediocampista nunca fue parte de las selecciones menores de Chile, lo que lo marcó en su carrera. Sin embargo, su inteligencia en la cancha lo distinguía del resto. "Siempre buscaba una pared o un pase entre líneas, pensaba más rápido que todos", concluyó Carreño.