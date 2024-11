¿Erick Pulgar regresa a Europa?

Mientras Erick Pulgar se termina se perfila como titular indiscutido en Flamengo, su futuro sigue en la incógnita. A pesar de su buen presente en Brasil, el chileno aún no ha recibido una oferta de renovación y podría cambiar de continente en 2025.

Pulgar se ha ganado un lugar como titular en Flamengo, pero su contrato vence a finales de 2025. Aunque el club ha tenido conversaciones con el chileno, aún no le ha presentado una oferta formal para renovar.

La renovación de Erick Pulgar quedó en stand by luego de que Flamengo (🇧🇷) NO le hiciera ninguna oferta formal.



Al volante ya lo llamaron desde Italia (🇮🇹), Qatar (🇶🇦) y Emiratos Árabes Unidos (🇦🇪).



Se especuló que lo quería River Plate (🇦🇷), pero no ha existido contacto. pic.twitter.com/X6osubVmMy