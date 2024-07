Ex jugador de Colo Colo recibe millonaria tasación tras oferta desde la Premier League

Williams Alarcón está ad portas de dar el salto más importante de su carrera. Tras brillantes actuaciones en Huracán de Argentina, ahora el Nottingham Forest de Inglaterra lo tiene en la mira para reforzar su plantel en la Premier League.

El club inglés ha formalizado su interés por el volante de 23 años, iniciando negociaciones con Huracán para asegurar su traspaso.

El Globo, consciente del potencial de Alarcón, ha valorado al jugador en una cifra cercana a los 10 millones de dólares (8 millones de libras esterlinas), esperando realizar una operación millonaria que beneficie ambas partes.

A pesar de también llamar el interés del Benfica en Portugal, todo hace parecer que el Nottingham ha avanzado y está muy cerca de cerrar el fichaje del talentoso volante.

En la presente temporada, Alarcón ha disputado 18 partidos como titular en la liga argentina, acumulando 1.483 minutos en cancha y ha marcado tres goles.

Williams Alarcón doesn’t score many, but produced this stunning free kick three days ago against San Lorenzo. Huracan may need to find another replacement for Santiago Hezze once again. #NFFCpic.twitter.com/aQJHxomxXZ