Excompañero de Alexis Sánchez dirigirá a Marcelino Núñez y Vicente Reyes en Norwich City

Norwich City, elenco en el que juegan los chilenos Marcelino Núñez y Vicente Reyes, no pasa por un buen momento. Los Canarios cayeron por 3-1 ante Millwall en la Championship y sumaron cinco partidos consecutivos sin saber de victorias.

Esto provocó que el equipo quedara sin opciones de acceder a los playoffs por el ascenso a la Premier League, situación que trajo serias consecuencias al interior del club.

Tras su última caída en la Segunda División inglesa, Norwich City decidió destituir a su entrenador Johannes Hoff Thorup, quien dejó el mando del equipo con efecto inmediato.

Asimismo, informaron que el entrenador asistente Glen Riddersholm también fue cesado de su puesto. “Nos gustaría agradecer a Johannes y Glen por sus esfuerzos durante su tiempo en el club”, consignaron los Canarios a través de un escueto comunicado.

Norwich City can confirm that head coach Johannes Hoff Thorup has left the club with immediate effect. Assistant head coach Glen Riddersholm has also left his position.



We would like to thank Johannes and Glen for their efforts during their time at the club.