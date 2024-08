Felipe Loyola lleva menos de un mes en Argentina y ya vive el clásico de Avellaneda: "Será Hermoso"

El lateral Felipe Loyola fue uno de los jugadores más codiciados del mercado de pases, incluso entraron a tallar Universidad de Chile, y sobre todo Colo Colo, pero el jugador finalmente decidió recalar en Independiente de Avellaneda, y con un par de partidos ya se llena de elogios, justo en la antesala del clásico con Racing.

El exjugador de Huachipato conversó con DSports Radio y allí manifestó que fueron muy importantes los consejos que recibió y las recomendaciones que de él dieron para que llegara al Rey de Copas, especialmente Mauricio Isla, que lo antecedió como lateral: “conversé con él cuando se abrió la posibilidad, y compañeros argentinos. Todos me dijeron que fuera, que el club es gigante, que me iría bien. Isla también me habló muy bien del club, fue fundamental hablar con él y me dejó muy bien parado a Independiente”.

Loyola ya vive el clásico de Avellaneda

En corto tiempo Loyola ya vive el futbol argentino y destaca las diferencias con el nuestro: “es muy intenso, se juega a uno o dos ritmos más que en Chile, de mucho roce, mucha fricción. Hay que darle mucho valor a la pelota, porque te presionan mucho”.

Y todo esto se da en la semana de uno de los partidos más atractivos del balompié trasandino, ya que este domingo 25 de agosto, a las 16:00 horas (20:00 GMT), se jugará el clásico de Avellaneda contra Racing, lo que tiene muy motivado a Loyola: “el grupo está muy bien, jugar un clásico va a ser hermoso”.

Loyola también reconoció que el entrenador de Independiente, Julio Vaccari, ya lo había querido con antelación: “es un técnico exigente e intenso, eso me sirve para acomodarme. Se parece mucho al estilo de trabajo que tenía el año pasado con Gustavo Álvarez en Huachipato. Vaccari ya me había buscado cuando estaba en Defensa y Justicia, ahora me volvió a llamar, eso me da confianza”, remató el lateral, que también se ha desempeñado en el medio campo, y es una de las alternativas de Ricardo Gareca para el partido de la Selección Chilena frente a Argentina del próximo 6 de septiembre en Buenos Aires.