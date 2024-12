Gustavo Quinteros apunta a un seleccionado chileno para llevarlo a Gremio

El técnico argentino Gustavo Quinteros fue anunciado estos últimos días como el nuevo entrenador de Gremio, por lo que dirigirá al chileno Alexander Aravena a partir de este 2025 en el fútbol brasileño.

El tricolor Gaúcho apunta a tener una buena temporada 2025, donde volverán a competir en el Brasileirao, Copa de Brasil y también en la Copa Sudamericana.

Por ello, es que en relación al mercado de pases, Gremio y Quinteros pretenden a otro seleccionado chileno para potenciar las filas del primer equipo, y es un nombre que de hace años conoce bien el exigente Brasileirao.

TRAJETÓRIA VITORIOSA 🌎🇪🇪 Novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros acumulou conquistas na América do Sul:

🇧🇴 3x Campeão Boliviano e Campeão da Copa de Invierno

🇪🇨2x Campeão Equatoriano

🇨🇱2x Campeão Chileno, 2x da Copa Chilena e 2x da Supercopa do Chile

🇦🇷Atual Campeão Argentino… pic.twitter.com/DAFRT9xlRb