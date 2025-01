Jean Meneses es duramente criticado en Brasil: “Es un niño de cinco años desarmado"

Uno de los chilenos que no vive un buen presente en Brasil es Jean Meneses, y es que el jugador que llegó a Vasco da Gama desde un principio no fue del agrado en la hinchada del equipo brasileño.

A diferencia de los otros chilenos, Meneses no se ha podido consagrar en el Brasileirao y ha tenido que salir el presidente del club en su defensa para apaciguar las críticas sobre el seleccionado nacional.

Vasco acerta a contratação do atacante Jean David



➡️ Saiba mais em https://t.co/CYTsuTfPxl #VascoDaGama pic.twitter.com/Bioamtf87C — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 27, 2024

Las críticas a Jean Meneses no paran de llegar

Un nuevo episodio de críticas se dio luego de la segunda fecha del Campeonato Carioca en donde el chileno ingresó al minuto 66' y no pudo ayudar a su equipo a destrabar el encuentro que finalizó con un 0-0.

En redes sociales los comentarios sobre Meneses no tardaron en llegar, cuentas de hinchas de Vasco da Gama no tuvieron piedad "Jean David entró mostrando todo lo que sabe: nada" y "Jean David es un niño de cinco años desarmado y jugando. No tiene nivel", fueron algunos de los comentarios.

Con esto se ratifica el mal momento que vive el ex Universidad de Concepción en tierras brasileñas, que aún no es capaz de revertir y de volver a tener un buen rendimiento que lo llevó al Toluca de México y a la Selección Chilena.