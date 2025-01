Malas noticias para Marcelino Núñez: Estará fuera de las canchas durante semanas por su reciente lesión

Marcelino Núñez venía haciendo una gran temporada con el Norwich City en la Championship, donde en el último tiempo ha podido aportar con goles y asistencia en el equipo, rendimiento que incluso lo tuvo cerca de llegar a un equipo de la Premier League.

Lamentablemente en uno de los últimos encuentros el chileno tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias físicas y hoy se confirmó una mala noticia tanto para el Norwich City como para la Selección Chilena.

En las últimas horas se confirmó una lesión en el muslo del volante chileno que según el mismo entrenador, Johannes Hoff Thorup, el tratamiento llevaría cerca de 3 semanas, pero que existen grandes posibilidades que sea aún más tiempo en el que el seleccionado nacional no vuelva a jugar.

Esto también afectará a la Selección Chilena, debido a que con los tiempos de recuperación el jugador no podrá estar para el primer amistoso de La Roja y es duda para las fechas clasificatorias frente a Paraguay y Ecuador.

🗣️ On Marcelino Núñez...



"It is a hamstring injury.



"I think we're looking at three weeks, probably a little bit more. The scan was actually okay and it could have been worse."