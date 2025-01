Marcelino Núñez se lesiona y obliga al Norwich a ingresar al mercado de fichajes

En la tarde de ayer, el Norwich de Marcelino Núñez fue goleado por 4 a 0 por el Brighton y sufrió su eliminación de la FA Cup. La derrota ante el cuadro de la Premier League no fue la única mala noticia para los Canarios, sino que también se suma la lesión del seleccionado nacional que tuvo que salir a los 61' minutos del segundo tiempo.

El jugador formado en la cantera de Universidad Católica tuvo que salir cojeando del campo, por lo que generó una nueva preocupación para su entrenador, Johannes Hoff, quien se está quedando sin volantes, debido a que tiene cinco jugadores lesionados en esa zona.

El club canario tendrá que optar por la opción de ingresar al mercado de fichajes a buscar variantes, ya que la lesión del seleccionado nacional deja sin opciones en el medio campo al entrenador Johannes Hoff, quien además lo lamenta por el buen momento que venía pasando Marcelino, al ser el reciente jugador del mes.

Our December player of the month picked up his award ahead of kick-off, presented by Anglian Home Improvements ⭐️ pic.twitter.com/NFA5KimuBS