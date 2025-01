Norwich rechazó millonaria oferta por Marcelino de un equipo de la Premier League

Marcelino Núñez pasa por un buen momento personal en la Championship, el torneo de la Segunda División de Inglaterra, debido a que viene de anotar en dos partidos consecutivos y cumplir 100 partidos junto al Norwich City, además de ser ovacionado por la hinchada de los canarios.

Ante su buen desempeño en la temporada, el club ha recibido una oferta por parte de un equipo de la Premier League, en el cual señalan que su estilo de juego es perfecto para reforzarlos.

Norwich recibió una oferta del Everton por US $9 millones, por el pase del jugador formado en la cantera de Universidad Católica. La propuesta fue rechazada por los canarios debido a la importancia que tiene Marcelino en el equipo y por que consideran que la oferta es muy baja, a pesar de que el valor del seleccionado nacional en el mercado es de US $5 millones, según Transfermarkt.

