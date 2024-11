Otro club inglés quiere a Darío Osorio sí o sí en sus filas

La destacada campaña que Darío Osorio está desarrollando en el Midtjylland de Dinamarca sigue despertando el interés en el fútbol de Europa, específicamente en Inglaterra, donde siguen en detalle las actuaciones del extremo de la Selección Chilena.

El exjugador de Universidad de Chile se apresta también para defender a la Roja en la próxima doble fecha Fifa, donde la Roja tiene la obligación de sumar puntos en su visita a Lima o el pleito en que recibirá a Venezuela en el estadio Nacional si no quiere quedar fuera del Mundial del 2026.

Desde hace varios meses el oriundo de Hijuelas ha sido vinculado al interés que por él tiene el Liverpool de Inglaterra, sin embargo, otro equipo de los grandes de la isla británica está interesado en el talentoso futbolista.

La información proveniente de la tierra de los inventores del fútbol sentencia que el Tottenham está muy interesado en Osorio, y si bien es poco factible se concrete en el mercado de pases de enero, todo apunta que los Spurs irán por él a mitad del año 2025, y no le pierden huella, porque saben que tiene otros interesados en ficharle por lo que se suma un nuevo club de los grandes del balompié inglés en la pelea por contratarlo.

