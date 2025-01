Pablo Galdames prometió dejar todo en Independiente y reveló cómo se dio su llegada

Pablo Galdames es otro de los chilenos que hará patria en territorio trasandino. El volante nacional fue oficializado como refuerzo de Independiente y tendrá a dos chilenos más como compañeros.

Junto a Felipe Loyola y Luciano Cabral, Galdames buscará dejar el nombre del Rojo en lo más alto y además de revelar cómo se dio su llegada, confesó estar en su mejor momento profesional y realizó una promesa a los hinchas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Independiente (@caindependiente)

Pablo Galdames alcanzó su madurez

El jugador con un opaco paso por Vasco da Gama, confesó que "yo considero que me encuentro en un buen momento. Siento que estoy en la edad perfecta para llegar a un equipo como Independiente. Muy maduro, profesionalmente y físicamente bien, así que contento con esta posibilidad".

El futbolista parte de la dinastía de los Galdames, también reveló cómo se dio su llegada a Independiente: "Julio (Vaccari) fue con el primero que hablé y por quien vine, porque lo conozco de Vélez. Me contó cómo está todo, me contó las ganas que tenía de contar conmigo y eso fue clave para convencerme de venir. Fue rápido. De hecho, después del primer llamado yo le dije enseguida que sí. Había recién terminado el campeonato en Brasil, así que fue bastante rápido".

También tuvo palabras para dirigirse a los hinchas y prometió: "Voy a dejar todo, sé al club que llego. Tengo un gran amigo de Independiente y me dijo que llegaba al club más grande de América. Sé la responsabilidad que tiene vestir esta camiseta, vamos a hacer todo este año para que nos vaya bien", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Su conocimiento de la Liga Argentina

El futbolista de 28 años ya tuvo un paso por Vélez Sarsfield en Argentina y aseguró que "siempre he seguido el fútbol argentino. Mi hermano estuvo en Godoy Cruz también, así que lo sigo constantemente. Hablé con Pipe (Felipe Loyola), hablé con Mancu (Federico Mancuello) y me contaron más o menos cómo está el club. Me hablaron de un club que está muy bien, así que estoy con mucha ilusión".

Finalmente sobre su posición en el campo de juego, comentó que "puedo jugar de cinco, de doble cinco, de ocho. Esas son las posiciones que Julio sabe que puedo jugar ahí, así que me imagino que ese va a ser el lugar donde voy a jugar".