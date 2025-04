Arturo Vidal elogia a Felipe Loyola y lo define como el “jugador ideal” para el Bayern

Felipe Loyola es el jugador chileno del momento y se grafica en que de acuerdo a versiones de prensa el Bayern Munich de Alemania está interesado a sumarlo a su plantel y pagaría una cifra cercana a los 20 millones de euros a Independiente de Avellaneda para quedarse con sus servicios.

Uno de los que sabe jugar en Alemania, y precisamente en el Bayern Munich, es Arturo Vidal, quien vistió la camiseta del club entre 2015 y 2018. El King fue consultado este miércoles sobre la posibilidad de que Loyola vaya a la Bundesliga y reconoció que el exjugador de Huachipato ha madurado futbolísticamente y merece una oportunidad en el extranjero.

“Ha sido impresionante lo que Loyola ha mejorado. Cambió su físico, su forma de jugar. Argentina le ha hecho muy bien, seguramente si hubiese venido acá (a Colo Colo) lo hubiese hecho igual de bien. Así que contento por él porque es una persona que se ha preparado mucho para dar un salto importante en su carrera y ojalá se le pueda dar la oportunidad de llegar a un equipo tan importante como el Bayern”, dijo.

🇨🇱 Arturo Vidal on the rumours linking Felipe Loyola to Bayern: "It's impressive how much he's improved, how much his physique has changed, his way of playing. Argentina has done him very well. I've always said that Loyola has the perfect style to play in the Bundesliga. He's… pic.twitter.com/I45B5dmSQ6