Claudio Bravo recibe importante reconocimiento por parte de la Comuna de La Reina

La Municipalidad de La Reina, por medio de su Corporación Deportiva, realizó la ceremonia de premiación a los más destacados cultores de la actividad física de esta temporada, y a la vez entregó un importante reconocimiento al excapitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo.

Entre los homenajeados destacaron la seleccionada nacional de Lucha Olímpica, Javiera Miranda, como el integrante de la Roja del vóleibol, Benjamine Saavedra, y la gimnasta rítmica Antonia Gallegos, quienes fueron reconocidos y becados como impulsores de la actividad deportiva local.

Otra distinción destacada fue para Anahy Díaz, multicampeona continental de kickboxing que se hizo merecedora del premio a la “Actividad Deportiva Nacional”.

Claudio Bravo recibe importante reconocimiento

La Corporación Municipal, que está a cargo del ex director técnico de la selección Chilena, Juvenal Olmos, entregó una especial distinción a Claudio Bravo, y para darle mayor realce, en su premiación se congregaron exarqueros de la Roja como Óscar Wirth y Leopoldo ‘Polo’ Vallejos, en un reconocimiento por ser considerado un ejemplo, motivación, impulso y espejo para los deportistas.

El golero se mostró muy agradecido por el galardón que recibió: “es muy emocionante y me lleva a reflexionar del camino recorrido. Este tipo de cosas sirve mucho para los deportistas jóvenes, vi a muchos que de seguro recibían su primer homenaje y eso les ayuda mucho en el impulso para lo que les viene en materia deportiva. Desde este lado me toca contar mi historia de vida y superación para llegar a lugares insospechados. Me llevo un recuerdo increíble a casa y me voy muy contento, de verdad, este premio ocupará un lugar muy destacado en mi hogar”.

El propio alcalde de la comuna, José Manuel Palacios, planteó que le pone orgulloso ver cómo le deporte tiene un espacio relevante en La Reina: “nos pone muy contentos ver cómo en nuestra comuna la pasión del deporte convoca. Lo hemos visto en los eventos y también en esta gala donde premiamos a los mejores y también el esfuerzo de deportistas, profesores y también de destacados exponentes chilenos a nivel nacional e internacional”, remato el edil que incentivo al crecimiento del deporte, junto a destacar la labor que desarrolla Juvenal Olmos.