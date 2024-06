Claudio Bravo se mostró feliz de volver a la selección y dejó su futuro en la incógnita

Claudio Bravo llegó este domingo al país en compañía de Ben Brereton para sumarse a los trabajos de la selección chilena de cara al duelo amistoso ante Paraguay el próximo 11 de junio en el Estadio Nacional y la posterior participación en la Copa América de Estados Unidos.

El guardameta nacional, que acaba de terminar su contrato con Real Betis, se mostró feliz por estar nuevamente en territorio nacional y de sumarse a los trabajos con miras al amistoso ante Paraguay y la Copa América que ya se avecina.

"Feliz por el hecho de volver a Chile, retomar los entrenamientos pronto y preparar el partido amistoso con Paraguay en el Nacional", señaló el golero.

"En líneas generales, estamos bien. Los partidos que se hicieron en Europa vinieron muy bien para retomar las buenas sensaciones de lo que tiene que pasar dentro de una selección", expresó.

Bravo: La selección y su futuro

El formado en Colo Colo espera sumarse pronto a los trabajos para llegar de buena manera al amistoso del 11 de junio ante Paraguay y a la Copa América, torneo que reconoció es muy importante para la selección.

"Ahora es un episodio totalmente distinto con el amistoso y luego lo que es Copa América, que es un torneo súper importante para todos nosotros. Esperamos llegar de la mejor manera posible", sumó.

Bravo, que terminó contrato con Real Betis, no se ve muy preocupado por su futuro deportivo. "El futuro es lo que menos me preocupa, siendo sincero. Me siento bastante tranquilo, con muchas cosas por hacer tanto en el fútbol como fuera. Es algo que no me inquieta, hace muchos años que no veo al futuro".

"Me preocupa más el día a día; encontrarme bien hoy, hacer las cosas bien y ya veremos lo que pasa mañana. Las ganas de jugar siempre están, pero no es algo que me inquieta", agregó.

“Es lo que menos me preocupa. Estoy tranquilo, me preocupa más el día a día, hacer las cosas bien hoy. Las ganas de jugar siempre están, pero la verdad no me inquieta. Ya veremos lo que pasa más adelante”.

¿Cuándo juega Chile con Paraguay?

La Selección Chilena enfrentará en duelo amistoso a su similar de Paraguay, válido por la Fecha FIFA previa a la CONMEBOL Copa América 2024, a jugarse el Martes 11 de Junio a las 20:00 (00:00 GMT) en el Estadio Nacional.