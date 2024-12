La POLÉMICA opinión de Johnny Herrera sobre el rechazo de Claudio Bravo a Colo Colo ¿Qué dijo?

El exportero de Universidad de Chile y La Roja Johnny Herrera entregó su opinión sobre el rechazo de Claudio Bravo de volver a Colo Colo.

Bravo recibió una oferta del Cacique para dejar el retiro y volver a Primera División, pero tras meditarlo un par de días finalmente desistió de la idea, tal como él mismo lo confirmó en una charla de universidad.

Aníbal Mosa y Jorge Almirón se comunicaron directamente con él, pero recibieron el no del excapitán de la Selección Chilena.

¿Qué dijo Johnny Herrera sobre el rechazo de Claudio Bravo a Colo Colo?

En su rol de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Herrera se refirió a la decisión de su excompañero en La Roja.

"Él quiere competir, pero no iba a venir a meterse en esta bolsa de gatos que es Colo Colo. Debe haber pensando, '¿me voy a meter a este camarín que me dio tantos dolores de cabeza? mejor no'", sostuvo.

La búsqueda de Colo Colo por un arquero

Colo Colo sigue buscando un arquero para reemplazar a Brayan Cortés, jugador que se fue terminando el Campeonato Nacional tras el fin de su contrato.

El formado en Deportes Iquique nunca respondió a una oferta de renovación de los Albos, ya que tiene la idea de irse al extranjero, aunque por el momento ha visto fracasar sus intentos de irse a Club León de México y Boca Juniors de Argentina.

Las opciones en el Caciue ahora son: Matías Dituro (Elche), Keylor Navas (sin xclub, exReal Madrid y PSG) y Roberto Junior Fernández (Botafogo).