Las sensaciones de Claudio Bravo por todavía no tener club para continuar su carrera

Claudio Bravo salió de Real Betis al final de la última temporada y pese a ser uno de los destacados de Chile en la Copa América sigue sin encontrar club para seguir su carrera.

Hay versiones que indican que Bravo tiene negociaciones con Los Angeles Galaxy de la MLS y otras que apuntan a que Pep Guardiola lo está buscando para ser parte de su cuerpo técnico, lo que el deportista no confirma ni desmiente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🇨🇱 Claudio Bravo (@claudiobravo1)

Claudio Bravo no se desespera por fichar en un club

En el marco de su presencia en una clínica de arqueros que él mismo fundó, Bravo comentó sus sensaciones de serenidad sobre lo que viene.

"Uno tiene las cosas sumamente claras en todo orden de cosas y momento. Ya analizaremos con calma qué es lo que viene a futuro, cuáles son las opciones", señaló a la prensa.

"Yo me siento muy tranquilo y feliz, es una preocupación que no tengo hace muchos años, de tener esa prisa de poder jugar o encontrar una oferta de un club. Todo lo contrario, estoy feliz y gratificante por todo lo que me ha tocado vivir", añadió.