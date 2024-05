Emiliano Astorga dejará de ser el entrenador de Cobreloa

La calma no cesa en Cobreloa ya que al bullado caso judicial en el que están envueltos 9 ex cadetes por un caso de violación grupal realizado en 2021, en lo deportivo las aguas no están muy tranquilas en el cuadro minero, el que suma tres derrotas consecutivas en el torneo.

Esta situación hizo que la dirigencia decidiera darle nuevos aires para el equipo de Calama y llegaron a un acuerdo con el DT Emiliano Astorga para que dejara el puesto de entrenador del primer equipo del conjunto loíno.

De esta forma, Astorga, artífice del retorno a Cobreloa a la Primera División llegó a un acuerdo con la dirigencia y dejará el club, pese a tener aún 18 meses de contrato con la institución, según informó el periodista César Luis Merlo.

🚨Emiliano Astorga dejó de ser el entrenador de Cobreloa.

*️⃣El DT presentó la renuncia de manera indeclinable y ya no estará en la banca frente a Copiapó. El club ya comienza a buscarle sustituto. pic.twitter.com/RJp9O0JOAJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 7, 2024

¿Quién puede asumir en Cobreloa?

Una vez que se oficialice la salida de Emiliano Astorga, en Calama se enfocarán en la búsqueda de un nuevo DT para que tome las riendas del equipo que se ubica en la medianía de la tabla de posiciones y que viene de caer en casa ante Everton de Viña del Mar por 2-1.

Uno de los más serios candidatos para suplir a Astorga en el cargo es Jaime García, ex entrenador de Ñublense de Chillán y quien no dirige desde septiembre pasado.