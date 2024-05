Hinchas de Cobreloa interrumpieron entrenamiento y manifestaron su descontento con el equipo

No han sido semanas fáciles en el cuadro de Cobreloa, ya que al mediático caso judicial en el que están envueltos 9 ex cadetes por un caso de violación grupal realizado en 2021, en lo deportivo las aguas no están muy tranquilas en el cuadro minero, el que suma cuatro derrotas consecutivas en el torneo.

Esta situación tiene con un fuerte malestar a la hinchada del elenco naranja, el que este martes se manifestó asistiendo al entrenamiento del equipo buscando respuestas ante el mal presente institucional y deportivo del Club.

🚨🇨🇱 | Grupo de hinchas de Cobreloa llegaron y pararon el entrenamiento del equipo para manifestar su descontento pic.twitter.com/z6MZZQHVXX — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) May 14, 2024

Según informó el medio PortalIndigena.cl los hinchas llegaron hasta el Camping de Entrenamiento de los loínos, haciendo ingreso y hablando con algunos jugadores. Dentro de los jugadores que mantuvieron un diálogo con los hinchas se encontraban el argentino Cristian Insaurralde y Rodolfo Gonzalez, capitán de los naranjas.

#deportes #calama



Hinchas de Cobreloa ingresan al entrenamiento de los loinos https://t.co/ChsI6RYniC — PITV Calama Noticias (@portalindigena) May 14, 2024

Además de los problemas dirigenciales y extrafutbolísticos, el cuadro de Calama atravieza uno de los momentos deportivos más bajos desde que ascendió a la Primera División, sumando cuatro derrotas consecutivas y con un cuerpo técnico interino, tras la salida del cuerpo técnico de Emiliano Astorga.

¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa?

El elenco de Calama vuelve a ver acción en el Campeonato Nacional este sábado 18 de mayo cuando enfrente a Deportes Iquique desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Zorros del Desierto.